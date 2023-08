Oliver Pocher: Schlaganfall! Große Sorge um seinen Vater

Wie Oliver Pocher auf seinem Instagram-Account mitteilt, lagen einige schwere Wochen hinter der Familie. Anlässlich seines Geburtstages richtet Oli einige liebe Worte an seinen Papa: "Was für ein Jahr liegt hinter ihm. Ein schwerer Schlaganfall hat in den letzten Wochen einiges verändert". Doch inzwischen geht es seinem Papa schon wieder besser, was unter anderem an der schnellen Reaktion der Ärzte lag: "Er sitzt zu seinem Geburtstag schon wieder eigenständig und ohne Hilfe am Schreibtisch und erledigt seine geliebte Finanzbuchhaltung", schreibt Oli weiter.