Oliver Pocher: Schulden-Drama um Frau Amira Pocher!

In ihrem Podcast "Die Pochers" kommen Oliver Pocher und seine Frau Amira immer wieder in Plauderlaune. Doch in der neusten Folge war Schluss mit Friede, Freude, Eierkuchen - die beiden fingen heftig an zu diskutieren. Der Grund? Amira fällt es deutlich leichter, Freunden Geld auszuleihen als dem Comedian. Sie beichtet sogar: "Bei mir sind schon ein paar Zehntausende Euro in meinem Kreis unterwegs". Jedoch beteuert sie auch, dass sie alles unter Kontrolle habe und auch eine schriftliche Abmachung mit der anderen Person getroffen hat.

Ihr Gatte Olli scheint davon nicht sonderlich begeistert zu sein, vor Allem nicht, nachdem Amira ebenfalls beichtet, dass es in ihrem Umfeld kaum noch Freunde gäbe, die sie noch nicht um Geld gebeten hätten. Da platzt Olli der Kragen und er lässt verlauten: "Da solltest du dir ernsthaft Gedanken über deinen Freundeskreis machen. [...] In dem Moment, wo Leute nach Geld fragen, kannst du die direkt knicken. Es bringt immer Probleme und Stress". Jemanden um finanzielle Unterstützung zu bitten sei für den Entertainer "ein richtiger Arschloch-Move". Da scheinen die beiden wohl noch etwa zu klären zu haben...

Welche Frauen der Comedian bereits datete, erfährst du im Video: