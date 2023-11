Oliver Pocher: So hat er von Amira und Biyon erfahren!

Im Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" hat Oliver Pocher gegenüber seiner Ex Sandy Meyer-Wölden nun über den letzten gemeinsamen Auftritt bei "Wer wird Millionär?" gesprochen. Der Comedian erzählt ganz offen: "Es wurde am Dienstag aufgenommen. Am Wochenende hat es dann gescheppert. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Nach der Aufzeichnung ist mein Leben nicht mehr so gewesen, wie es vorher gewesen ist." Das einstige Liebes-Paar war zum Zeitpunkt der Aufzeichnung frisch getrennt. Doch schon da will er gespürt haben, dass zwischen Amira und Biyon mehr ist: "Mir ist der Biyon zugetragen worden – als jemand, wo man sagt: Da ist irgendwas. Und ich habe es auch schon gesehen, weil sie den YouTube-Talk gemacht hatte – und sie da Arm in Arm zusammengestanden hatten." Ex-Frau Sandy meint dazu: "Da haben die zusammengearbeitet." Oliver Pocher kontert jedoch: "Wie immer man auch immer Arbeit definiert."

Doch damit nicht genug, denn der Ex von Amira packt weiter aus. Nach der Aufzeichnung von "Wer wird Millionär?" soll es zu weiteren Vorkommnissen gekommen sein. Denn als Oliver Pocher von "RTL" für die Sendung "Geo Show" eine Einladung nach Sri Lanka erhalten hat, hätte Amira für die Kinderbetreuung einspringen müssen. Doch die sagte laut Pocher nein, sie hätte bereits andere Pläne in Wien. "Ich habe gefragt: 'Ist das beruflich?' Ich wusste nicht, was sie da gemacht hat. 'Gibt’s da eine Möglichkeit, das zu verschieben?'", erzählt der 45-Jährige im Podcast-Gespräch, schließlich ging es bei den Dreharbeiten "um ein paar Zehntausend Euro". Doch Amira blieb laut Olli standhaft und soll gesagt haben: "Nee, steht schon seit Wochen fest, das kann man nicht verschieben."

Und dann hatte Oliver einen Verdacht: "Ich habe dann auf den Tourplan von unserem 'Sportsfreund' gesehen." Guru Biyon soll zu diesem Zeitpunkt in Wien aufgetreten sein. "Sie war freitags bei ihm im Programm. Zwar mit Cappy, ist aber fotografiert worden, hat Selfies mit den Leuten gemacht und alles." Und danach kippte die Beziehung von Amira und Oliver Pocher. Er beendete den gemeinsamen Podcast und feuerte öffentlich gegen seine Ex. Und damit macht er fröhlich weiter...