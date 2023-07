Oliver Pocher & Amira Pocher: Ihre "Krisen"-Show ist aufgeflogen

"Es ist halt im Moment schwierig. Das wissen auch die Leute in unserem Umfeld. Das verflixte siebte Jahr oder so." Klingt aufrichtig, aber diese Beichte scheint auch ein willkommenes Mittel zum Zweck. Denn anstatt die Probleme unter vier Augen zu besprechen, wird das Thema bei jeder Gelegenheit öffentlich breitgetreten. "Ich bin noch nicht rausgeflogen, aber ich nutze jede Gelegenheit, nicht zu Hause zu sein“, tönte Olli gerade in der TV-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert". Und auch in ihrem Podcast gibt’s nun Woche für Woche Krisen-News. Zufall? Wohl kaum. Denn Oliver und seine Gattin wissen: Gemeinsam sorgen sie immer für Schlagzeilen – und so auch für weitere Deals …