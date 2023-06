Oliver Pocher & Amira Pocher: Nach Ehe-Drama - bittere Tränen im TV!

Bei Oliver Pocher und Amira Pocher herrscht dicke Luft. Ein Insider verriet nun, dass ihre "Ehe am Ende" sei und auch das eigentliche Power-Couple selbst gab nun in ihrem Podcast ehrlich zu, dass an den Gerüchten etwas dran ist. Amira schildert ihre Ehe aktuell als "schwierig". Ist ihre Liebe noch zu retten? Noch vor einem Jahr sah alles ganz anders aus. Da drehten die beiden für die Sendung "Das habt ihr euch verdient – Comedians packen an" und Amira sprach noch ganz anders über ihren Oli, der in der Show seinen Emotionen freien Lauf ließ.