Oliver Pocher & Cathy Hummels: Jetzt kommt alles ans Licht!

Seit kurzem gehen Oliver und Amira Pocher getrennte Wege. Vorbei sind die Zeiten, in denen sie gemeinsam in den Urlaub gefahren oder morgens zusammen am Frühstückstisch gesessen haben. So ganz kann das Ex-Traumpaar sich allerdings nicht voneinander lösen. Klar: Gemeinsame Kinder verbinden! Und auch beruflich gab es bisher noch keinen Cut. In ihrem Podcast sprechen die beiden auch nach der Trennung ganz offen miteinander. Dieses Mal über Promi-Kollegin Cathy Hummels...