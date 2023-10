Oliver & Amira Pocher: Nach Trennungs-Drama - Auf diese Seite stellt sich Pietro Lombardi

Gegenüber "RTL" spricht der "DSDS"-Juror nun auf der McDonald's Benefiz-Gala in München über das Trennungs-Drama der Pochers und die Schlagzeilen der vergangenen Wochen: "Ich will mich da gar nicht einmischen. Ich weiß am Ende nicht, was da genau abgelaufen ist, wie, wo, was", erklärt Pietro und betont weiter, dass er sich nicht positionieren wolle: "Die beiden sind alt genug und ich hoffe, dass die eine gute Lösung finden für alles", so der Sänger weiter.

Trotzdem ist die Situation auch für Pietro nicht gerade leicht, da er mit beiden gut befreundet ist. Deswegen habe er auch bereits sowohl Oliver als auch Amira geschrieben und klargestellt, "für beide da" zu sein. "Was ich tun kann, tu ich.", verspricht Pietro.