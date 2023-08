Oliver & Amira Pocher: Blitzscheidung! Es gibt keine Hoffnung mehr

Ein Insider aus ihrem Umfeld verriet jetzt: "Die Ehe ist am Ende. Amira will nicht mehr." Und Oli? Der goss mit seinem Auftritt als DJ beim "Parookaville-Festival" zusätzlich Öl ins Feuer. Als "Taff"-Moderator Christian Düren mit ihm am Rande des Events ein Interview führte, gab er zu, dass Amira nicht mit dabei sei. "Das ist eigentlich unser Festival, wo wir auch regelmäßig sind", gestand der Entertainer. "Es ist alles anders geworden – irgendwie." Außerdem fiel in seiner Instagram-Story den Fans ein Detail besonders ins Auge: Der Comedian hat seinen Ehering abgelegt.