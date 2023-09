Oliver & Amira Pocher: Enthüllt! Das ist der wahre Grund für das Ehe-Aus

Mitte des Jahres kamen bereits erste Krisengerüchte auf, die die beiden kurz danach selbst bestätigten. Doch Oliver und Amira wollten kämpfen - für ihre Liebe und ihre beiden Kinder. Trotz aller Bemühungen ist ihre Ehe gescheitert. Der Grund? Freunde haben der "BILD"-Zeitung verraten, dass die beiden zu unterschiedlich waren, sich innerlich zu sehr distanziert hätten. Wie das Blatt weiter berichtet, wohnen Oliver und Amira noch mit ihren beiden Kindern im gemeinsamen Haus in Köln. Doch nicht mehr lange. In den nächsten Wochen will Amira in ein eigenes Haus ganz in der Nähe ziehen.