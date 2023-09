Oliver & Amira Pocher: Große Überraschung! Eine letzte Chance für die Liebe

Seit kurzem ist die Trennung offiziell. "Alles ist geregelt, wir haben alles ganz offen kommuniziert, alles fair aufgeteilt", erklärt Amira. Trotzdem kämpfen die beiden in ihrem Podcast immer wieder mit den Tränen. Das Liebes-Aus geht eben nicht spurlos an ihnen vorbei. Bei der Live-Aufzeichnung in einem Freiluftkino in Köln liegen sie sich sogar weinend in den Armen. Besteht vielleicht doch noch Hoffnung auf eine zweite Chance?

Wenn es nach den Fans der beiden geht, ist ein Liebes-Comeback gar nicht mal so abwegig. Viele glauben daran, dass Olli und Amira einfach ein bisschen mehr Arbeit in ihre Ehe stecken müssen, um sie zu retten:

"Habe gestern bei eurem Live-Podcast soooo mitgeweint, als ihr beide mit den Tränen gekämpft hat. Da lagen so viele Emotionen in der Luft. Wir wissen natürlich nicht, was der Trennungsgrund war oder was passiert ist, aber gebt euch nicht auf. Dass ihr euch liebt, hat man sogar durch den Bildschirm gesehen. In euch sieht man beste Freunde und Pärchen zugleich und ihr habt 2 Kinder. Ihr schafft das."

"Amira, mach mit Olli 1 Monat Urlaub, dann wird's wieder mit euch!"

"Es ist oftmals nicht einfach, doch sehr viele werfen ihre Ehe einfach so schnell weg, anstatt zu kämpfen. Es gibt viele Möglichkeiten, eine Ehe zu retten (Paartherapie, …). Mit 2 Kindern ist es nicht immer einfach. Auch die Beziehung kann darunter leiden. (...) Ich würde es wahnsinnig toll finden, wenn ihr probiert, euch aufzuraffen und beide für eure Ehe kämpft."

Ob Oliver und Amira ihrer Ehe eine letzte Chance geben wollen, müssen sie allerdings selbst entscheiden...