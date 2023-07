Oliver & Amira Pocher: Jetzt geht es ums Geld

In ihrer neuen Podcast-Folge thematisieren sie den Einbruch bei Sylvie Meis, bei dem ihr vergangene Woche Handtaschen im Wert von 800 000 Euro geklaut worden sind. Olli hat dafür natürlich nur einen flapsigen Spruch parat, woraufhin Amira in einem ernsten Ton antwortet: "Das ist überhaupt nicht lustig!". Der Comedian findet allerdings, Sylvie sei selber Schuld: "Wenn ihr Mädels euch da immer mit euren Handtaschen zeigt, darf man sich nicht wundern, wenn die dann auch irgendwann mal weg sind", antwortet er und findet außerdem, dass es keinen Grund gäbe, so viele Designertaschen zu besitzen.

Amira hingehen hat eine ganz andere Sicht auf diese Thematik und meint, dass andere Leute diesen Wert beispielsweise in "Uhren, Bargeld oder Aktien zu Hause" haben.

Olli sieht das Ganze trotzdem nicht ein und erklärt, dass er es einfach "selten dämlich" finde, seine Designertaschen so auf Instagram zu präsentieren. Das bringt Amira nur noch mehr in Rage: "Nur weil du keine Handtaschen trägst, entscheidest du, ob man welche haben sollte oder nicht. Jeder hat andere Interessen im Leben.", stellt sie klar. Für Olli seien Erlebnisse wichtiger, für Amira Dinge wie Handtaschen oder Outfits, was Olli "oberflächlich" findet, wie er sagt. "Das ist aber auch nur so, weil du dir jetzt die Taschen leisten kannst. Vor fünf, sechs Jahren wäre es dir egal gewesen.", sagt der Comedian zum Schluss.

Oh je, die Pochers werden sich wohl aktuell bei keinem Thema einig...