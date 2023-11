Oliver & Amira Pocher: Jetzt geht es unter die Gürtellinie

Im RTL-Interview mit Frauke Ludowig verlor er jetzt allerdings komplett die Fassung: "Frauke, ich kann dich jetzt auch gleich im Hotel anbumsen und kann sagen: Wir haben keine Beziehung", wetterte der Comedian da. Für ihn sei das Ganze ein "emotionaler Vertrauensverlust", der auch "irgendwann nicht mehr zu kitten ist." Olli: "Ich erwarte einfach von meiner Frau, wenn ich zwei Kinder habe und so viel miteinander aufgebaut habe, dann habe ich die Eier in der Hose und sage dem anderen Partner, was halt ist und was nicht." Und dann schießt er noch mal, diesmal in Richtung Biyon, der ebenfalls verheiratet ist und erst vor einem Jahr Vater eines Sohnes wurde: "Wer Frau und ein Kind hat, und wer dann seine Libido nicht im Griff hat und meint dann noch eine verheiratete Frau anzubumsen? Der kann das ja gerne so machen, aber ich sehe das anders …" Autsch, das ging unter die Gürtellinie!