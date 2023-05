Oliver & Amira Pocher: Jetzt lästern sie über ihre Comedy-Kollegen

Oliver & Amira Pocher plaudern in ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers" öfter mal aus dem Nähkästchen. So auch in der neuesten Folge, in der das Paar sowohl über die Comedy als auch die Filmbranche lästerte. Vor allem an einem Thema kam die letzten Wochen wohl niemand vorbei: Das Drama um Schauspieler und Regisseur Til Schweiger. Wie Amira erzählt, waren die Berichterstattungen um die Vorfälle mit Til Schweiger eine Art "Trigger", da sie an Situationen erinnert wurde, in denen sie selbst "erstarrt" sei. "Wie viele Leute kennen alleine WIR in der deutschen TV-Szene, die ein Saubermann-Image haben und hintenrum eine Whiskey Flasche exen oder Sachen aus dem Fenster werfen, cholerische Anfälle bekommen?", fragt Amira ihren Ehemann. Olli zieht daraufhin einen Vergleich zu einem Comedian.