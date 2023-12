Oliver & Amira Pocher: Kein gemeinsames Weihnachtsfest! Er hat es sich verscherzt

Und Olli? Wo verbringt er die Festtage? Bei seinen Eltern in Hannover jedenfalls nicht: "Was soll ich denn in Hannover? Meine Eltern sind Zeugen Jehovas. Da wird kein Weihnachten gefeiert." sagt er und gibt dann zu: "Ehrlicherweise weiß ich noch gar nicht, wo ich Weihnachten feiern werde."