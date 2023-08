Oliver & Amira Pocher: Scheidung! Jetzt kommt alles ans Licht

Amira verzichtet bereits seit Längerem auf das symbolträchtige Schmuckstück am Finger. "Wo ist dein Ehering?", wollte kürzlich jemand von ihr wissen. "Der liegt im Fitnessraum", gab sie sich nicht mal die Mühe, die Situation zu beschönigen. Ein Insider aus ihrem Umfeld verriet jetzt: "Die Ehe ist am Ende. Amira will nicht mehr." Und Oli? Der goss mit seinem Auftritt als DJ beim "Parookaville-Festival" zuletzt zusätzlich Öl ins Feuer – denn er kam allein. Dabei hat dieses Event eigentlich eine ganz besondere Bedeutung für die beiden: Bei dem Festival hatten sie eines ihrer ersten richtigen Verabredungen!

Auf Amiras Fehlen angesprochen, gestand der Moderator: "Es ist alles anders geworden – irgendwie." Außerdem fiel in seiner Instagram-Story den Fans ein Detail besonders ins Auge: Auch der Comedian hat seinen Ehering bereits abgelegt. Zuletzt wollten die Pochers zwar noch nicht getrennte Wege gehen, sondern um ihre Ehe kämpfen. Falls es aber doch zur Trennung kommen sollte, sagt Oli im Vorfeld, würden sie alles "sauber weiterlaufen lassen – für die Kinder". Das Abnehmen seines Rings lässt nun tatsächlich das Scheitern der Ehe vermuten. Jetzt haben wohl die Scheidungsanwälte das Wort.