Oliver & Amira Pocher: Scheidungs-Stress wegen ihres Nachnamens!

In einer seiner neuesten Instagram-Stories bezeichnet er seine (Noch)-Ehefrau als Amira Aly. So hieß sie vor der Hochzeit mit dem Comedian. Was will Oliver damit sagen? Soll sie nach der Scheidung seinen Nachnamen ablegen? Oder will er sich nur für ihre neuesten Seitenhiebe, dass die gemeinsamen Kinder optisch zum Glück nach ihr kommen, rächen? Außerdem warf Amira Olli gerade im TV vor, dass er Lügen verbreiten würde...