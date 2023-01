Paco Herb: Bittere Klatsche von seiner Ex!

Reality-TV-Star Paco Herb hat schon einigen Promi-Damen den Kopf verdreht. Nachdem er mit Bianca Balintffy im Jahr 2021 die Frühjahrsstaffel von "Love Island" gewann, hatte es sich zwischen ihnen nach der Show schnell ausgetrudelt. Danach bandelte er öffentlich mit "Kampf der Realitystars"-Mitstreiterin Yeliz Koc an, doch auch ihre Liebelei schien schneller vorbei zu sein als sie angefangen hatte. Zuletzt zerbrach auch das kurze Liebes-Glück des Hannoveraners mit Ex-Bachelorette Melissa Damilia. Nun meldet sich seine Ex mit bitteren Worten bei ihren Fans und lässt kein gutes Haar an dem TV-Star.