Panagiota Petridou: Jaa, Baby Nr. 2!

Panagiota Petridou geht in ihrer Mutterrolle komplett auf. Obwohl sie lange gar keinen Nachwuchs wollte, ist ihr neuer Alltag als Mama wohl nun ihr großes Glück. So groß, dass sie gar nicht genug bekommen kann. Steht jetzt etwa bereits Baby Nr. 2 ins Haus? Wenn es nach der Moderatorin ginge, schon. Im VOX-Format "Prominent" packte sie nun über die weitere Familienplanung mit ihrem Partner aus und ließ verlauten: "Jetzt denke ich mir: 'Oh, warum habe ich nicht schon vier oder fünf Kinder?'" Zwar genieße sie auch die Zeit zu Dritt, aber "wer weiß? Ich bin ja jetzt zwar schon 44, aber [...] da unten ist noch alles in Ordnung. Ja, ja, ich bin Produktionsstätte, sage ich dir."

Ob da schon süßer Familienzuwachs fest eingeplant ist? Das ließ die Moderatorin offen: "Das weiß ich noch nicht. Wir planen ja nicht. Wir lassen einfach laufen." Bis es dann eventuell so weit ist, genießt die Familie wohl erst einmal noch die Zeit zu Dritt in vollen Zügen.