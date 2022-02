Britney Spears: Mega-Überraschung! Damit hat keiner gerechnet

Feiert Britney bald ihr großes Comeback?

Bei einer Instagram-Live-Session wurde Madonna gefragt, ob sie bald wieder eine Welttournee machen möchte. "Hell yeah, ich kann gar nicht anders", antwortete die Pop-Ikone und fügte hinzu: "Eine Stadium-Tour, Baby. Ich und Britney, wie wäre das? Ich weiß nicht, ob sie mitmachen würde, aber es wäre echt cool!" In Anspielung auf den legendären Zungenkuss der beiden bei den "MTV Music Awards" 2003 schlug Madonna dann auch gleich noch vor: "Wir könnten den historischen Kuss wiederholen." Ob mit oder ohne Kuss, im Doppelpack würden die beiden Ladys vermutlich schneller ihre Tickets verkaufen, als man "Comeback" sagen kann!

Dass die beiden auch musikalisch gut als Team funktionieren, haben sie schließlich schon in der Vergangenheit bewiesen, brachten 2003 zusammen den Hit "Me Against The Music" heraus. Und auch auf persönlicher Ebene harmonieren die Sängerinnen: "Ich bewundere Madonnas Talent als Künstlerin", hat Brit früher oft betont. Und Madonna erklärte: "Ich liebe Britney. Sie hat eine gewisse Zerbrechlichkeit und Verletzlichkeit an sich, die Muttergefühle in mir auslösen." Klar, dass Madonna ihre Kollegin auch in deren Kampf gegen die Vormundschaft öffentlich unterstützte. Und nun vielleicht auch bald bei der Rückkehr ins Rampenlicht …

Britney Spears hat in ihrem Leben schon einige Höhen und Tiefen erlebt. Mehr dazu erfahrt ihr im Video: