Patricia Blanco: Einsam und verlassen! Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht!

Wie die Tochter von Roberto Blanco nun offenbart, hat sie sich im Laufe ihres Lebens oft sehr einsam gefühlt. So berichtet sie gegenüber "Exclusiv": "Ja, ich war viel sehr einsam in meinem Leben. Deswegen freue ich mich so, dass ich Andreas habe, weil ich immer alleine alles machen musste, und da freue ich mich so, dass ich diesen Mann habe." Wow! Ehrliche Worte, die ein ganz neues Licht auf Patrica werfen! Doch zum Glück hat sie in ihrem Andreas einen Partner fürs Leben gefunden und kann es auch kaum abwarten, ihrem Liebsten endlich das Jawort zu geben.

Wann die beiden wohl in Richtung Ehehafen schippern werden? Wir können definitiv gespannt sein...