Patricia Blanco: Ex Andreas Ellermann bei PBB? Das sagt sie dazu!

Fast wäre Andreas Ellermann bei der aktuellen Staffel "Promi BB" dabei gewesen. Doch in letzter Sekunde scheiterte seine Teilnahme an der Gage, die er für seinen Auftritt im Reality-TV haben wollte. Nach eigenen Aussagen sollte sein Aufenthalt im Container mit 165.000 Euro zu Buche schlagen, die seiner wohltätigen Stiftung zugutegekommen wären. Doch ein weiterer Grund besiegelte neben der hohen Gage schließlich das endgültige Aus: die Teilnahme seiner Ex-Freundin Patricia Blanco! Denn der wollte der Immobilien-Mogul nicht über den Weg laufen.

Doch Patricia Blanco amüsiert sich lediglich über den Gedanken, dass ihr Verflossener an dem TV-Format teilnehmen wollte. Im Interview mit InTouch Online verrät sie: "Ich musste schmunzeln, dass er da teilnehmen wollte, weil es ein Mensch ist, der in der Öffentlichkeit nie seine Kappe ablegt, ein Mensch, der sich nie vor Kameras umziehen würde. Da hätte ich sehr gespannt zugeschaut, wie er das macht." Auch ob es zwischen den beiden bei einem Zusammentreffen geknallt hätte, hat die 52-Jährige kommentiert: "Ich denke, unser Hauptproblem in unserer Beziehung waren Gespräche und Konfliktlösung. Deswegen wäre es zwischen uns gar nicht zu so großen Gesprächen gekommen, denn das konnte er privat nicht und vor der Kamera hätte er alles getan, um sich in den Vordergrund zu spielen." Doch dazu kommt es nun nicht. Stattdessen kämpft Patricia Blanco allein um den Sieg bei "Promi Big Brother". Mal sehen, wie weit sie kommen wird...