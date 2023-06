Patricia Blanco & Nadja Abd el Farrag: Kampfansage! Öffentlicher Zoff wegen Andreas Ellermann

Zwischen Patricia Blanco und Andreas Ellermann ist alles vorbei. Doch leider haben die beiden es nicht geschafft, sich im Guten zu trennen. Schon seit Wochen wartet der Millionär darauf, dass seine Ex aus seinem Haus auszieht. Doch davon will Patricia nichts wissen! "Patricia weigert sich, auszuziehen. Sie hat mein Haus besetzt. Ich habe ihr mittlerweile auch ein Hotelzimmer besorgt, es sogar einen Monat im Voraus bezahlt. Doch es ist ihr nicht gut genug. Sie lehnt ab! Ich bin nicht verpflichtet, ihr zu helfen, mache das nur aus Großzügigkeit. Ich will endlich in mein Haus", klagt er. Zum Glück ist er mit Nadja Abd el Farrag befreundet! Sie will ihm jetzt nämlich dabei helfen, Patricia loszuwerden...