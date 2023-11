Patricia Blanco: Versöhnung mit Papa Roberto! Ist alles Kalkül?

Eigentlich versteht sich Patricia Blanco nicht mit ihrem Vater, Sänger Roberto Blanco. Beide stritten sich öffentlich, hatten in den letzten Jahren keinen Kontakt mehr. Doch seit ihre Beziehung zu Millionär Andreas Ellermann vor kurzem in die Brüche ging, schlägt Patricia neue Töne an. Sie hat ihrem Papa sogar eine Liebeserklärung gemacht!