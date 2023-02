Patricia Blanco & Andreas Ellermann: Liebes-Aus bestätigt! Doch es gibt einen Haken

Eigentlich waren Patricia Blanco und Andreas Ellermann so glücklich miteinander. Doch plötzlich gibt es Ärger im Paradies! Der Millionär hat die Trennung öffentlich gemacht! Nach dem gemeinsamen Urlaub in Kitzbühel ist er an seine Grenzen gestoßen. Allerdings gibt es einen Haken: Patricia will die Trennung nicht akzeptieren!