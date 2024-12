Patricia Blanco: Ins Sommerhaus? Jetzt meldet sich ihr neuer Freund zu Wort

Auch ihr Freund Ben selbst meldete sich dann noch einmal persönlich zu Wort und fügt hinzu: "Patricia steht in der Öffentlichkeit, ich nicht. Ich begleite sie hin und wenn zu Events und so bleibt es auch in der Zukunft." Der 44-Jährige will sich aus der Welt des Reality-TVs also strikt raushalten. Verständlich, wenn man bedenkt, wie viele Beziehungen bereits bei nach einer Sommerhaus-Teilnahme in die Brüche gegangen sind. Ihr neugewonnenes Liebes-Glück wollen die beiden gewiss nicht durch solche TV-Auftritte aufs Spiel setzten.

