Patrick Romer: Biss-Attacke! Auf SIE hat er es nun abgesehen

Nach ihrer gemeinsamen Teilnahme am "Sommerhaus der Stars" ging die Beziehung von Patrick Romer und seiner "Bauer sucht Frau"-Auserwählten Antonia Hemmer in die Brüche. Das Liebes-Aus kündigte sich jedoch bereits in der Sendung an, da der TV-Bauer dort besonders durch sein respektloses Verhalten seiner Freundin gegenüber für Furore sorgte. Nun scheint er es kurz nach der Trennung bereits auf eine neue Frau abgesehen zu haben.