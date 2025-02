Paul Janke: Hochzeitspläne! Am "25.05.2025" ist es soweit

Jankes Story löste bei seinen Fans jedenfalls eine große Welle der Begeisterung aus. Zahlreiche Follower scheinen sich um den Platz an seiner Seite zu bewerben. Doch der Reality-Star ist sich nicht sicher, wie er aus so vielen potenziellen "Bräuten" die richtige auswählen soll: "Also die Resonanz war enorm. Der 25. Mai passt wohl vielen. Aber was mache ich denn jetzt?" Und weiter: "Wen heirate ich davon? Die Katze im Sack kann ich ja auch nicht kaufen."

Ganz im Stil seiner alten "Bachelor"-Tage überlegte Janke schließlich scherzhaft, wie er die Entscheidung treffen könnte: "Jetzt müsste ich ja eigentlich noch ein Casting machen, wen ich denn jetzt heirate. Oder wie mache ich das am besten?"