Paul Janke: Nach Liebes-Outing - jetzt spricht seine Ex Kathrin Bösch über die Beziehung!

Laut "Bild" waren Paul Janke und Kathrin Bösch von 2016 bis 2019 ein Paar. Dass die beiden zusammen waren, war in ihrer beider Heimat Mallorca wohl ein offenes Geheimnis. Offiziell war der Ur-Bachelor aber seit seiner Trennung von der damaligen Gewinnerin Anja Polzer als ewiger Single unterwegs. Auch seine Ex Kathrin scheint von dem Beziehungs-Outing des Blondschopfs Jahre später nicht begeistert zu sein und äußerte sich nun laut RTL in einem Statement zu der Enthüllung: