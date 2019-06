Reddit this

Paul Janke: So hübsch ist seine Schwester Anna!

Es ist ein Foto mit Seltenheitswert! und seine Schwester Anna sind ein Herz und eine Seele. Auf seinem -Account teilte der „Bachelor“-Hottie nun einen süßen Schnappschuss von sich und seiner Sis.

Paul Janke: Hurra, der Ex-Bachelor wird Papa!

Süße Liebeserklärung an seine Schwester

Die beiden entspannen sich auf Mallorca am Pool und strahlen glücklich in die Kamera. Dazu schreibt der 37-Jährige: "Geschwister sind füreinander da. Streiten und verzeihen, geben und nehmen, helfen, trösten, lachen und weinen. Wir halten zusammen, Seite an Seite – für immer.“ Wie süß!

Paul und Anna haben ein sehr inniges Verhältnis zueinander. Die hübsche Hamburgerin verwaltete während seiner Zeit bei „Promi “ sogar seinen Insta-Account. Und wenn der Rosenkavalier über sie spricht, findet er stets nur lobende Worte. "Die wichtigste Person in deinem Leben ist die, die dir als erstes in den Sinn kommt, wenn du diesen Satz gelesen hast. Meine Schwester“, schrieb er einst auf . Hach!