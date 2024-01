Paul Janke über Eva Benetatou: Nach TV-Flirt - "Endlich bin ich sie los"

Scheinbar hat Paul Janke doch noch Sympathie für Eva Benetatou entwickelt. Zumindest scheint er sich nun mit ihr und ihrem neuen Freund Dennis Kessmeyer zum Essen in Dubai getroffen zu haben. In seiner Instagram-Story teilte er jetzt einen Clip aus einem Restaurant, in dem er Eva und ihren Neuen dazu auffordert, sich vor der Kamera zu küssen und kommentiert das Szenario mit den Worten: "Das junge Glück..."