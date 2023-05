"Kampf der Realitystars": Jetzt schießt Paul Janke gegen Eva Benetatou!

Von wegen Funkenflug! Nachdem es bei "Kampf der Realitystars" fast so aussah als würden sich Ur-Bachelor Paul Janke und Ex-Bachelor-Babe Eva Benetatou näher kommen, hat es sich nach ihrer gemeinsamen Teilnahme an dem Format wohl schnell ausgeflirtet. Obwohl ihnen RTL in der Show sogar ein Date ermöglichte, scheint Paul aktuell nicht mehr viel von Eva zu halten, wie er jetzt durchsickern ließ...