Paul Janke & Antonia Hemmer: Liebes-Outing? Jetzt spricht sie Klartext!

Was läuft da nun wirklich zwischen Paul Janke und Antonia Hemmer? Der Ur-Bachelor und die ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Kandidatin lernten sich während der Dreharbeiten für die diesjährige Staffel von "Kampf der Realitystars" kennen - und lieben? Immer mehr Posts auf Instagram erwecken den Anschein, dass etwas zwischen den beiden läuft. So postete Antonia vor einigen Tagen ein Video, auf dem zu sehen ist, wie sie gemeinsam im Flugzeug sitzen und nach Bali reisen. Seitdem tauchen immer mehr Videos der Zwei im Internet auf. Hat Paul Janke nun seine große Liebe in Patrick Romers Ex gefunden?