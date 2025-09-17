Paulina Ljubas enthüllt Wahrheit über „Sommerhaus”-Auszug
Nach dem überraschenden Aus in Folge 2 vom „Sommerhaus der Stars” spricht Kandidatin Paulina Ljubas jetzt Klartext.
Paulina Ljubas und Tommy Pedroni sind mit Hanka im „Sommerhaus” aneinandergeraten.
© RTL
Eigentlich sollte in der zweiten Folge der 10. Staffel von „Das Sommerhaus der Stars” das erste Paar durch die Nominierungszeremonie seine Koffer packen, doch es kam anders. Nach nur drei Tagen stiegen Hanka Rackwitz (56) und ihr Freund Pierre Paminski (54) freiwillig aus.
„Das Sommerhaus der Stars”: Hanka Rackwitz steigt freiwillig aus – oder doch nicht?
Vorausgegangen war dem Exit ein heftiger Streit mit Tommy Pedroni (30), der die Ex-TV-Maklerin als verrückt bezeichnete und jegliche Aussprache verweigerte. Als Hanka den Reality-TV-Star bei einem Gespräch am Bein berührte, eskalierte die Situation. Tommy entfernte sich, fühlte sich bedrängt. Bei der Nominierung wurde Hanka dann vorgeworfen, sie habe „hier andere betatscht”.
Ein Vorwurf, den die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin nicht stehen lassen konnte. „Ich lasse mir keine sexuelle Belästigung vorwerfen. Soll ich dastehen als jemand, der Menschen betatscht? Ich habe 30 Jahre eine Zwangsstörung gehabt, ich konnte niemanden berühren“, betonte sie und kehrte dem Haus und ihren Bewohnern mit ihrem Partner den Rücken.
Paulina Ljubas mit mysteriöser Behauptung
Nun meldet sich Tommys Freundin Paulina Ljubas (28) zu Wort und die hat eine etwas andere Version der Geschehnisse. Bei TikTok kommentierte der TV-Star ein Video der Seite „trashtvpassion”, in dem die Ereignisse noch einmal zusammengefasst werden. „Naja, freiwillig war das ganz bestimmt nicht. Die Folge selber noch nicht gesehen, aber ich war ja dabei und das war nicht der Grund für ihren Auszug. Da ist schon auch noch mehr passiert und sie musste gehen”, stellt Paulina klar. Als sich nach mehr Infos erkundigt wird, wiegelt der Trash-TV-Star zunächst ab: „Ich finde es aber krass, wenn das so dargestellt wurde. Ich muss es mir gleich erst mal anschauen.”
Was genau sie meint, ist noch unklar. Weder Paulina noch Tommy haben sich zu den Gründen für Hankas Exit bis jetzt konkret geäußert. Ihren Instagram-Accounts zufolge haben sie Folge 2 aber mittlerweile sehen können. Ob da noch eine Reaktion folgt? Es bleibt also spannend!