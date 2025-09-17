Paulina Ljubas enthüllt Wahrheit über „Sommerhaus”-Auszug

Nun meldet sich Tommys Freundin Paulina Ljubas (28) zu Wort und die hat eine etwas andere Version der Geschehnisse. Bei TikTok kommentierte der TV-Star ein Video der Seite „trashtvpassion”, in dem die Ereignisse noch einmal zusammengefasst werden. „Naja, freiwillig war das ganz bestimmt nicht. Die Folge selber noch nicht gesehen, aber ich war ja dabei und das war nicht der Grund für ihren Auszug. Da ist schon auch noch mehr passiert und sie musste gehen”, stellt Paulina klar. Als sich nach mehr Infos erkundigt wird, wiegelt der Trash-TV-Star zunächst ab: „Ich finde es aber krass, wenn das so dargestellt wurde. Ich muss es mir gleich erst mal anschauen.”