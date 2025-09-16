Sommerhaus-Rückblick: Das machen die Paare aus Staffel 1 heute
2016 startete RTL mit einem TV-Experiment, das längst Kult ist: „Das Sommerhaus der Stars“. Fast zehn Jahre später lohnt sich ein Blick zurück: Wer hat durchgehalten, wer ist längst getrennt – und wer hat überraschend Karriere gemacht?
Xenia von Sachsen und Rajab gewannen die erste Staffel vom „Sommerhaus der Stars” – doch der vermeintliche Fluch schlug wenig später trotzdem zu.
© RTL/ Stefan Menne
Die Premiere-Staffel in Portugal zeigte sofort, was das Sommerhaus bis heute ausmacht: Enge Räume, große Egos und ein Format, das Beziehungen an ihre Grenzen bringt. Schon in Staffel 1 wurden Tränen vergossen, Vorwürfe laut – und der berüchtigte „Sommerhaus-Fluch“ war geboren. Aber was machen die Pärchen von damals eigentlich heute?
Xenia Prinzessin von Sachsen & Rajab Hassan – Sieg ohne Happy End
Xenia und Rajab gingen 2016 als Sieger aus der Show hervor. Doch privat hielt das Glück nicht lange: Nach wenigen Monaten folgte die Trennung. Xenia nutzte das Reality-Format trotzdem als Sprungbrett und bleibt bis heute im TV präsent. Rajab dagegen zog sich aus der Öffentlichkeit zurück.
Thorsten & Alexandra Legat – das Reality-Powerpaar
Bei Thorsten Legat und seiner Frau Alexandra ist der Sommerhaus-Fluch ausgeblieben, denn beide sind noch heute zusammen. Während Alexandra das Rampenlicht meidet, avancierte Thorsten zum Reality-Dauerbrenner. Selbst Sohn Nico zieht es inzwischen ins Trash-TV.
Chris Töpperwien & Magey Kalley – getrennte Wege
Der „Currywurstmann“ Chris Töpperwien und Musicaldarstellerin Magey Kalley schafften es 2016 auf Platz drei. Zwei Jahre später war die Beziehung Geschichte. Heute ist Chris neu verheiratet, Vater und lebt in Österreich. 2024 musste er sich sogar vor Gericht verantworten – am Ende wurde er allerdings freigesprochen.
René & Maria Weller – Liebe bis zuletzt
Ex-Boxer René Weller und Ehefrau Maria sorgten 2016 mit ihrer „Stinkejacke” für einen TV-Moment, der unvergessen bleibt. Privat waren sie ein starkes Team – bis zu Renés Tod 2023. Maria pflegte ihren Mann in seinen letzten Jahren, ihre Liebe hielt bis zum Schluss.
Alexander & Angelina Posth und das Sommerhaus-Baby
Ein Schwangerschaftstest vor laufender Kamera – so spektakulär war der Auszug von Alexander und Angelina Posth. Statt Drama wählten sie Ruhe und verließen die Show freiwillig. Heute leben sie mit ihren Kindern zurückgezogen und weitgehend fernab des Rampenlichts.
Hubert Kah & Ilona Magyar – vom Exit zur Hochzeit
Hubert Kah und Freundin Ilona gaben 2016 früh auf – Nikotinentzug und Stress waren zu viel. Zwei Jahre später folgte dann die romantische Kehrtwende: 2018 gaben sie sich das Jawort.
Rocco Stark & Angelina Heger – Liebe schneller vorbei als die Show
Rocco Stark und Angelina Heger hielten nicht mal bis zur Ausstrahlung der ersten Staffel durch. Schon vorher war alles vorbei. Während es um Rocco ruhiger wurde, fand Angelina ihr privates Happy End mit Ex-Bachelor Sebastian Pannek. Heute trägt sie den Nachnamen ihres Mannes und ist dreifache Mutter.
Die erste Staffel des Sommerhauses brachte legendäre Szenen, hitzige Diskussionen und den berüchtigten Fluch. Manche Paare nutzten die Aufmerksamkeit für neue Karrieren, andere verschwanden aus der Öffentlichkeit. Klar ist: Staffel 1 bleibt unvergessen – und zeigt, warum das Format auch nach zehn Jahren nicht an Reiz verliert.