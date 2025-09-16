Sommerhaus-Rückblick: Das machen die Paare aus Staffel 1 heute

Die Premiere-Staffel in Portugal zeigte sofort, was das Sommerhaus bis heute ausmacht: Enge Räume, große Egos und ein Format, das Beziehungen an ihre Grenzen bringt. Schon in Staffel 1 wurden Tränen vergossen, Vorwürfe laut – und der berüchtigte „Sommerhaus-Fluch“ war geboren. Aber was machen die Pärchen von damals eigentlich heute?