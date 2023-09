Peter Horton: Der TV-Star ist tot!

Vor neun Jahren erhielt Peter die schockierende Diagnose Parkinson. In letzter Zeit verschlechtere sich sein Zustand rapide. "Vor zwei Monaten konnte Peter plötzlich nicht mehr schlucken. Nahm er etwas zu sich, gelangte es in die Luftröhre. Ich hatte Angst, er würde ersticken", erzählte seine Ehefrau, Konzertpianistin Slava Kantcheff, kurz vor seinem Tod der "BILD"-Zeitung. Essen und Trinken fiel ihm immer schwerer. Am Ende nahm Peter fast gar keine Nahrung mehr zu sich, wog nur noch 63 Kilo. Vor einigen Wochen kam ein akutes Nierenversagen dazu. In seinen letzten Stunden erhielt er eine hohe Dosis Morphium und Tavor - bis sein Körper nicht mehr mitmachte.