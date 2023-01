Peter Klein: Emotionales Update aus Australien! So geht es ihm nach dem Zoff mit Iris

Peter meldet sich zu Wort

Auf seinem Instagram-Kanal meldet Peter sich nun bei den Fans und berichtet, wie es ihm in den letzten Tagen ergangen ist. "Im Moment ist ja alles ein bisschen schwierig, das habt ihr ja alle mitbekommen. Von daher mache ich nicht ganz so viele Storys, wie ihr es vielleicht von mir gewohnt seid. Aber ich wollte euch ein kurzes Feedback geben. Also, mir geht es gut. Macht euch keine Sorgen. Es könnte zwar besser sein, aber... man lebt", stellt er klar.

Zum Glück konnte er sich während eines Drehs mit Mike Heiter ablenken. "War recht lustig", schwärmt er, blickt dabei jedoch traurig in die Kamera. "Unternehme halt im Moment relativ wenig, um dem ganzen so ein bisschen das Feuer zu nehmen. So ist es halt. Weit weg von zu Hause und dann so einen Mist am Arsch. Braucht kein Mensch. Kann ich euch sagen", klagt er. Auweia...

