Peter Klein: Heftige Attacke von seiner eigenen Familie!

Die beiden gehörten in den letzten 20 Jahren natürlich auch fest zu Peters Familie. Doch nun hat er alles verloren! Jenny und Daniela wollen nichts mehr von ihm wissen, denn die Enttäuschung ist einfach zu groß. Sie waren es, die Mama Iris trösteten und ihre Tränen wegwischten, als Peters Liebe zu Yvonne plötzlich kein Geheimnis mehr war. Und sie sind es, die auch in Zukunft die Scherben aufsammeln müssen, wenn der Schmerz wieder an die Oberfläche kommt.

Auf Instagram richtet Jenny das Wort jetzt direkt an Mama Iris. "Sei froh, so einen Blender los zu sein! Auf dich wartet etwas Besseres, da bin ich mir sicher", schreibt sie und erntet für ihren Kommentar zahlreiche Likes. Es ist nicht das erste Mal, dass die Influencerin deutlich macht, was sie von Stiefpapa Peter hält. "Ich glaube, ich war noch nie in meinem ganzen Leben so enttäuscht von einem Menschen", poltere sie vor kurzem. Und auch Daniela stellt unmissverständlich klar, dass sie keinen Kontakt mehr zu ihm hat. Das war's dann wohl mit der heilen Familie...