Peter Klein: Jetzt platzt ihm der Kragen!

Auf Instagram meldete sich Peter Klein nun mit einer klaren Ansage bei seiner Community. Der Ex von Iris Klein will sich die ganzen Anschuldigungen nicht mehr gefallen lassen und spricht Klartext, wieso er so lange schwieg: "Auch wenn ihr der Meinung seid, dass ich dafür Sorge tragen muss, dass gewisse Dinge nicht gepostet werden, weil ich es schuldig wäre aufgrund der vergangen Jahre - Nein, das muss ich nicht und ich bin auch niemandem etwas schuldig und ich trage auch nicht die Verantwortung dafür, was andere Menschen machen."

Peter Klein wird im Folgenden noch deutlicher: "Manchmal ist es schwierig den Blick nach vorne zu richten, wenn man ständig nach unten schauen muss, um nicht über die Steine zu stolpern, die einem gerade wieder in den Weg gelegt werden." Trotzdem will der Fitness-Fan sich nicht unterkriegen lassen und zeigt sich dankbar, für die Menschen, die ihn trotz der vielen Anschuldigungen unterstützen: "Zum Glück gibt es sie noch, die Menschen, die gut zu mir sind und die zu mir und hinter mir stehen".

