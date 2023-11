Peter Klein: Liebesverbot bei "Promi Big Brother"

Es ist offiziell: Peter zieht in den "Promi Big Brother"-Container ein (ab 20. November, Sat.1), wurde als erster Kandidat überhaupt vom Sender bestätigt. Natürlich wurde prompt spekuliert, dass auch Yvonne wieder dabei ist, wie schon in anderen Formaten. Doch nun verriet ein Produktionsinsider der Bildzeitung, dass die Blondine als Mitbewohnerin nicht in Frage komme, die Dynamik der beiden sei mittlerweile zu berechenbar: "Wäre Peter mit Yvonne eingezogen, wäre er nur hinter ihr her gewesen. Die Show hätte an Feuer verloren. Ohne sie? Da weiß keiner, was passiert – und genau das will man!" Also aus der Traum vom Harmonie-Pärchen, das gemeinsam gegen den Rest der Container-Bewohner um den Sieg kämpft. Denn das war bisher Peters Strategie, um seine Karriere ordentlich zu pushen.