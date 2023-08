Peter Klein & Yvonne Woelke: Neue Bilder aus Mallorca! Sie zieht in seine Finca

Die "BILD"-Zeitung erwischte die beiden am Flughafen auf Mallorca. Er wartete sehnsüchtig auf sie in der Eingangshalle, dann fielen sich die beiden in die Arme. Nach "guten Freunden" sieht das irgendwie nicht aus. Wie das Blatt berichtet, zieht sie sogar kurzfristig in seine Finca ein. "Ich genieße ein paar Tage auf Mallorca. Natürlich besuche ich dabei auch Peter. Wir unterstützen uns immer gegenseitig", bestätigt Yvonne.

Gemeinsam drehen sie ein Musikvideo für Peter. Er will schließlich als Sänger durchstarten und da kann er natürlich auf den Support seiner Yvonne zählen. Am Mittwoch geht es für sie aber schon wieder zurück nach Deutschland - zu ihrem (Noch?)-Ehemann Stefan. Yvonne enthüllte gerade erst, dass die beiden noch unter einem Dach wohnen. "Wir sind in der Findungsphase", erklärte sie in der Sendung "Explosiv". Fraglich, ob er von ihrem Kurztrip nach Mallorca zu Peter so begeistert ist...