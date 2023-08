Yvonne Woelke: Von wegen Peter! Sie wohnt noch bei ihrem Ehemann

In der Sendung "Explosiv" stöbern Cathy Hummels und der "Wettkampf in 4 Wänden"-Juror Alexander Pieper in einem Haus eines Promis und müssen dann raten, wer darin wohnt. Dieses Mal ging es nach Hamburg. In dem Haus fanden sich nicht nur zahlreiche High Heels, sondern auch jede Menge weiße Männerhemden. "Hier wohnt ein Paar", stellten die beiden fest und tippten auf Yvonne Woelke und Peter Klein. Zumindest mit einer Person trafen sie voll ins Schwarze. Wenig lüftete die Blondine das Geheimnis. Sie wohnt hier mit ihrem Ehemann Stefan! "Wir sind in der Findungsphase", erklärte Yvonne. "Aber mit Peter bist du auch zusammen?", hakte Cathy neugierig nach, woraufhin sie klarstellte: "Nee, wir sind nur gut befreundet."