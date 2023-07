Peter Klein & Yvonne Woelke: "Wieder zusammen!" Dieses Video sorgt für Wirbel

Peter und Yvonne haben die erste Folge mit einigen Freunden geguckt. U.a. war Lotta Haak, die Dschungelbegleitung von Tessa Bergemeier, dabei. In ihrer Story veröffentlichte sie ein kurzes Video, in dem Peter und Yvonne eng aneinander gekuschelt auf dem Sofa sitzen und für ihre Fans ein Instagram-Live in der Werbepause machen. "Wieder zusammen! Diese zwei", kommentiert sie den Clip mit einem Herzchen. Peter soll Yvonne während des Livestreams sogar "Baby" genannt haben. Nach "guten Freunden" klingt das irgendwie nicht...