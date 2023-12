Peter Maffay: Das sind die wahren Gründe für seinen Abschied

Grund für seinen Abschied ist seine kleine Familie, wie der Sänger damals erklärt hatte: "Anouk wird im November fünf Jahre alt. Ich habe in der Vergangenheit einiges verpasst. Mein Zeitmanagement in den vergangenen Jahren war manchmal sehr schlecht. Darunter hat u.a. die Zeit für meine Familie gelitten. Das ist genau das, was ich in Zukunft vermeiden möchte. Die Schul-Abschlussfeier meiner Tochter liegt zwar noch ein bisschen in der Ferne, aber ich möchte das schaffen."

Mit seiner Ehefrau Hendrikje Balsmeyer, die er erst vor Kurzem geheiratet hat, hat er 2018 Töchterchen Anouk bekommen. Auch für seinen Sohn Yaris möchte er mehr Zeit haben.

Doch sieht seine Familie das auch so? Wie Peter Maffay verrät, wird er trotz seines Bühnen-Aus' nicht komplett auf Musik verzichten: "Ich bin zuerst einmal noch nicht sicher, ob die Familie das alles so aushalten wird mit mir, wenn ich länger zu Hause bin. Tatsache ist, dass ich auf Musik nicht verzichten werde. Kurz gefasst: Jeder Tag ist eigentlich ein Geschenk, und viele dieser Geschenke auszuschlagen, macht nicht mehr wirklich Sinn. Mein Zeitfenster ist kleiner als bei einem 'normalen' Papa. Ich habe da eine andere Voraussetzung, mit meinem Alter."