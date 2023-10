Peter Maffay: Nach Hochzeit Nr.5! Er schwebt auf Wolke Sieben

"Hendrikje und ich sind längst ein glückliches Ehepaar", gibt der Rockmusiker nun zu, der noch im Sommer 2022 behauptet hatte, Hochzeit Nummer fünf werde "zum richtigen Zeitpunkt" stattfinden. Dabei hatten er und Hendrikje sich bereits am 1. April heimlich das Ja-Wort gegeben.

Für Peter Maffay ist es bereits die fünfte Ehe. Und diesmal, da ist er sich sicher, wird sie für immer halten. Das glauben auch Vertraute. Denn so entspannt und glücklich wie an Hendrikjes Seite wirkte der gebürtige Rumäne noch nie. Und während er für seine älteren Kinder Nina und Yaris nur selten Zeit hatte, kümmert er sich rührend um die süße Anouk.

Heute habe er "mehr Raum, diese kleine junge Dame besser zu beobachten, als ich das vorher mit Yaris getan habe", so der Sänger. "Ich erlebe dieses Familienleben in der Intensität zum ersten Mal und wünsche mir, dass das so bleibt, weil es die Burg ist, in die man sich zurückziehen kann."

Dauerhaftes Glück im fünften Anlauf? Im Fall von Peter Maffay scheint das tatsächlich geklappt zu haben ...