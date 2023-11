Peter & Iris Klein: Ernüchterndes Resümee nach erstem Zusammentreffen bei "Promi BB"!

Aber einmal auf Anfang! Was war geschehen? Anfang des Jahres kam es bei Iris Klein und Peter zu einem waschechten Ehe-Eklat. Denn während Peter Klein seinen Schwager Lucas Cordalis zu seiner Dschungel-Probe nach Australien begleitete und im "Hotel Versace" auf ihn wartete, verliebte er sich überraschend in Yvonne Woelke, die die Begleitung von Djamila Rowe war. Doch eigentlich war der Casanova noch mit Iris Klein zusammen. Was folgte, war eine echte Schlammschlacht zwischen der betrogenen Iris Klein und dem Sünder Peter! Nun sind die beiden Streithähne bei "Promi Big Brother" aufeinander getroffen.