Peter & Iris Klein: Unter Tränen - Sie spricht über das Liebes-Comeback!

Es vergeht kaum ein Tag, an dem sich Iris Klein, Peter Klein und Yvonne Woelke nicht zu dem Affären-Drama äußern. Immer wieder wird gestichelt, gehetzt und, so lauten die Vorwürfe, auch gelogen. Seit Iris weiß, dass ihr Ehemann sich in eine andere Frau verliebt und eindeutige Nachrichten mit ihr ausgetauscht hat, steht ihre Welt auf dem Kopf. Obwohl sie im Netz schon zu Beginn betont hatte, einen knallharten Schlussstrich ziehen zu wollen, scheint sie bis zuletzt trotzdem auf ein Liebes-Comeback mit Peter gehofft zu haben...