Peter Wollny: Er hat es beendet

Ähnlich zu Sarafina Wollny konnte sich auch Peter Wollny in den vergangen Jahren zu einem waschechten "Social Media"-Star entwickeln. So hat auch Peter mittlerweile eine treue Fan-Base, die er mit allerhand Infos aus seinem Alltag versorgt. Doch während seine Community sonst mit Peter kommunizieren konnte, hat der Wollny-Schwiegersohn nun einen radikalen Schlussstrich gezogen: Peter hat die Kommentar-Funktion unter seinen Posts einfach ausgestellt. Dies wird zumindest anhand seines neusten Beitrags deutlich. Doch was ist der Grund dafür?