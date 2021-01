Silvia Wollny & Harald: Erschütterndes Beziehungs-Drama!

Eine Lösung muss her - und zwar schnell! Silvia und Harald richten Ruhezonen in ihrem Schlaf- und Badezimmer ein, doch die werden von den Kids einfach ignoriert. Plötzlich kommt Harald eine Idee: Eine Verkehrsampel an der Treppe! Zeigt diese Rot an, wollen die beiden in ihrem Bereich nicht gestört werden. Ob sich die Kinder damit anfreunden können? Das erfahrt ihr nächsten Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTLzwei...

