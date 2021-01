Sarafina Wollny: Bitteres Update von der Schwangeren!

"Ich werde seit ungefähr sechs Wochen zweimal in der Nacht wach und das immer zur gleichen Uhrzeit", offenbart Sarafina jetzt in ihrer Instagram-Story. "Dann kann ich auch nicht mehr einschlafen." Warum sie in letzter Zeit kein Auge mehr zu bekommt, kann sich das TV-Sternchen nicht erklären. Oh je, das hört sich ja gar nicht gut an. Schließlich wird der Schlaf, wenn die Babys erstmal da sind, sicherlich noch mehr zu kurz kommen...