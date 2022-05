Peter Wollny: Es reicht! Sarafinas Mann hat genug

"Ich möchte mich einmal zu dem Reel äußern, da haben etliche geschrieben 'Ja, was willst du mit so einem Auto? Bli bla blub': Das ist tatsächlich mein Alltagsauto", stellt er jetzt klar. "Wir haben Zwillinge. So einen Zwillingskinderwagen kriegt man nicht mal eben so in einen Smart rein oder in einen Polo. Wir reisen auch sehr oft in die Türkei. Da bekomme ich alle Koffer plus Kinderwagen rein, ohne, dass ich alles quetschen muss." Außerdem hätte der Wagen genug Platz für seine Angelausrüstung und seinen Werkzeugkasten. Lässt sich nur hoffen, dass Peter den Hatern mit dieser Ansage endgültig den Wind aus den Segeln genommen hat...

